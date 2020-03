PROCON monitora o preço do leite em comércios de São Joaquim

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de São Joaquim emitiu uma nota nesta quinta (26) acerca do monitoramento do preço do leite no comércio local. De acordo como o PROCON, há um número crescente de reclamações e o PROCON já está tomando algumas medida preventivas para evitar abusos neste momento crucial da história diante da Pandemia do Coronavírus.

Veja na íntegra a nota do PROCON de São Joaquim:

Informamos a comunidade que os preços de vários itens essenciais,

estão sendo monitorados, por ocasião do momento atípico.

Respondendo ao número crescente de reclamações, algumas

medidas preventivas foram tomadas, em conjunto com as principais redes

de supermercados, dado ao volume de compras não esperado por parte de

alguns consumidores e a exorbitante estocagem desnecessária.

Dado o respeito a Constituição Federal e ao Código de Defesa do

Consumidor, que garantem o livre comércio, e deixam livres os comerciantes

para negociarem os preços, desde que em lotes diferentes.

Dado os esclarecimentos acima citados, vamos aos achados:

Leite está sendo monitorado desde 21.03.2020, dia em que nos foi

relatado os novos e exagerados valores cobrados pela indústria,

conjuntamente, medidas foram implantadas, para conter tais aumentos;

relatado os novos e exagerados valores cobrados pela indústria, conjuntamente, medidas foram implantadas, para conter tais aumentos; Aos consultores, foi pedido para que os valores negociados tivessem o

menor lucro possível em produtos de cesta básica, liberando tais repasses a

outros não essenciais;

menor lucro possível em produtos de cesta básica, liberando tais repasses a outros não essenciais; Da impossibilidade de manter as promoções, por falta de estoque, foi

recomendado às empresas consultoras a suspensão dos tabloides,

mantendo os preços normais, reduzindo a margem de lucro, em favor do

consumidor, de alguns produtos, o que foi prontamente aceito;

É um momento atípico, cabendo ao consumidor evitar estoques,

comprar só o necessário, combater o preço alto apontando os menores

preços encontrados para divulgação em suas redes sociais, evitando falar

mal de “a” ou “b”, promovemos quem está menor e terá muito mais

utilidade;

Você consumidor determina o preço, ao ignorar preços altos;

Logo em breve, estaremos com os estoques repostos e a indústria

recuará com os preços próximos do que já vinham praticando, não há a

menor necessidade de comprar em quantidade, pelo contrário, devemos

evitar;

Nós temos frutas que podem ser usadas, conjuntamente ao leite,

inclusive nossa deliciosa e riquíssima maçã, muitas vezes esquecida, que

pode ajudar com a reposição de água e sais minerais, vamos optar, quando

possível, por frutas da época, mais acessíveis, em substituição ao leite;

Segue abaixo o resumo do preço do Leite monitorados, e constatados:

De “saco” pasteurizado = tabelado em média R$ 3,00

De “Caixinha UHT’ nos mercados = entre R$ 2,99 a R$ 3,45

De “Caixinha UHT’ nas mercearias = R$ 3,13 e R$ 3,75

De “Caixinha UHT’ em algumas padarias = R$ 4,25

Relato que não foram encontradas as infundadas denúncias de valores

superiores a R$ 5,00 reais, conforme 19 ligações recebidas no plantão de

ontem.

Os preços seguem normais, atendendo ao pedido do PROCON, fora da

promoção, com os repasses mínimos solicitados por este Órgão, garantindo o

fornecimento e acesso a todos, de todos os produtos, sem a menor

necessidade de compras volumosas.

Buscamos conjuntamente fazer a nossa parte, esperamos que nos ajude

para melhor servi-los, evite comprar itens em grandes quantidades, evite

comprar numerosos itens com aumento de preços, divulgue e valorize os

estabelecimentos com menores preços publicando em suas redes sociais,

quem tem o menor preço.

Estamos de olho nas mudanças, pedimos que também fiquem e evitem,

inclusive na quantidade, o que achar abusivo.

Nos mantemos à disposição, denúncias requerem comprovações com

fotos, detalhes dos fatos e dos estabelecimentos, deixamos o canal

procon@saojoaquim.sc.gov.br para as empresas tirarem dúvidas, e os

consumidores enviarem fotos e relatos dos achados.

Atenciosamente,

Virgilio Carlos Lira de Brito