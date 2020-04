Cacau Show tem loja aberta em São Joaquim e com novidade para a Páscoa

As lojas de chocolate como a Cacau Show, em São Joaquim, estão autorizadas a abrir imediatamente em Santa Catarina.

A autorização do próprio Governo de Santa Catarina que entendeu que as lojas de chocolate são caracterizadas no ramo de alimentação, não sendo necessário a confecção de um novo decreto, levando em conta a proximidade da Páscoa.

Cacau Show São Joaquim:

LOJA ABERTA SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

ENTREGAS A DOMICÍLIO

FONE 991333763

Com horário estendido sem fechar ao meio dia:



Domingo (05/04) das 14:30 – 19:00

Sábado (04/04) das 9:00 às 19:00

Entregas a domicílio e Sem fechar ao meio dia