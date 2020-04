Com 1.8ºC Vale do Caminhos da Neve registra a primeira geada de Abril de 2020

As temperaturas voltaram a cair durante a madrugada deste domingo (05) na Serra Catarinense, proporcionando o registro da primeira geada do mês de Abril de 2020.

Diversas cidades, no topo da Serra, tiveram temperaturas relativamente baixas como foi em Bom Jardim da Serra com 0.8ºC Painel com 1.2ºC, Urupema com 3.4ºC e Urubici também com 3.4°C. Algumas partes deste municípios podem ter registrado temperaturas ainda menores, levando em conta as áreas de baixadas que concentram mais o frio.

No imponente Vale do Caminhos da Neve, em São Joaquim, é onde a intensidade do frio foi maior, mesmo com a temperatura de 1.8ºC, assinalado pela Rede de Estações Keiser, o vale registrou a primeira geada de Abril de 2020 deixando os campos recobertos por uma fina camada de gelo durante o amanhecer.

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online