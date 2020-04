Pão Saloio com encomendas de pratos de Bacalhau para a Sexta-feira Santa e a Páscoa.

Caros clientes e amigos, de acordo com a lei em vigor, o restaurante Pão Saloio encontra-se encerrado para o atendimento personalizado, por tempo indeterminado. Pensando na páscoa, dispuseram de condições para a preparação de alguns pratos de bacalhau para a sexta feira santa, os quais podem ser solicitados e levantados no restaurante, em horário a combinar.

Bacalhau, querendo ou não, é o ingrediente tradicional das refeições de Sexta-Feira Santa. No restaurante Pão Saloio vão preparar deliciosos pratos feitos de bacalhau, encomende logo o almoço especial para sua família.

Assim, os interessados deverão efetuar a encomenda durante todo o dia de quinta feira, através do telefone 49 991651212, afim de confirmar o prato, o valor e a hora de entrega durante todo o dia de sexta feira Estamos ao dispor para você fazer uma deliciosa páscoa a moda Portuguesa.

Vendem pastéis de Belém por encomenda antecipada também. E bolinhos de bacalhau congelados, vendem bacalhau em posta já dessalgado e congelado. Vendem também azeite virgem português com o tempero especial do Pão Saloio.

Independentemente de sua religião, com certeza você conhece a tradição de não comer carne na Sexta-Feira da Paixão, pois a data é guardada para os peixes, principalmente para o bacalhau. Mas de onde vem esse costume?

Ele chegou ao Brasil na época do descobrimento. O hábito, porém, tomou forma após a chegada da família real portuguesa, em meados do século XIX. Isso porque o bacalhau era prático para ser salgado e desidratado, fazendo com que o peixe fosse armazenado para durar mais tempo sem estragar. Com o passar do tempo, alguns costumes da Quaresma se perderam, mas comer bacalhau na Sexta-Feira Santa se mantém forte.

Além da tradição do consumo, o bacalhau garante grandes benefícios à saúde, pois é rico em vitaminas e sais minerais, indispensáveis para uma boa alimentação. Ele possui baixo teor de gordura e é rico em proteínas de alto valor biológico. Além dos elevados teores de vitaminas A, E, B6 e B12, fósforo, cálcio, magnésio e ômega 3. Ou seja, comer bacalhau é um hábito saudável para o corpo não só na Sexta-Feira Santa.

Reserve logo seu almoço especial para estas datas, 49 991651212