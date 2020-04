Falta de chuva e seca do Rio Iguaçu, muda cenário das Cataratas do Iguaçu

Imagens das Cataratas do Iguaçu impressionam pela ausência de água em uma das 7 maravilhas naturais do planeta, sofreram uma queda drástica no volume de água graças à falta de chuva. A estiagem que atinge grande parte do Sul do Brasil e as Cataratas do Iguaçu, famosa pela grande parte de suas famosas quedas d’água secaram diante da falta de chuvas, criando um cenário desolador, onde os paredões rochosos ficam expostos e quedas d’água desaparecem em meio a seca no Parque Nacional do Iguaçu.

‘Uma das estiagens mais severas dos últimos 50 anos’, disse diretor de meio ambiente da Sanepar.

Conforme o Parque Nacional do Iguaçu, são catalogados 275 saltos, o que dá às Cataratas o título de maior conjunto de quedas d’água do mundo. Além disso, elas são consideradas uma das Sete Maravilhas da Natureza.

As Cataratas do Iguaçu foram formadas como resultado de uma erupção vulcânica e abrangem uma área de 2,7 quilômetros. Das suas 275 cachoeiras, a Garganta do Diabo é a mais alta com mais de 80 metros – quase o dobro da altura das Cataratas do Niágara.

O nome ‘Iguaçu’ vem da língua guarani nativa e é traduzido como “água grande”.

Durante o período chuvoso, seu fluxo de água pode atingir 13.000 metros cúbicos por segundo – o equivalente a cinco piscinas olímpicas.

Com informações G1 e Portal Foz