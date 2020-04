“Rogo a Deus e a Senhora Aparecida para que abençoem o nosso país” Diz Mandetta ao ser demitido

Ministro da Saúde Henrique Mandetta acaba de anunciar pelas redes sociais que foi demitido do cargo de Ministro após uma série de divergências com o presidente Jair Bolsonaro sobre o isolamento social em meio a Pandemia do Coronavírus .

A saída foi comunicada em uma breve reunião entre os dois no Palácio do Planalto, nesta tarde. O oncologista Nelson Teich é defensor do isolamento horizontal é quem assumirá o cargo de Ministro da Saúde.

Nas redes sociais o Ministro agradeceu a equipe ministerial e que roga para Deus e para Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país

“Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no MS e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de Ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país”,