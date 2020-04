Prefeito fala ao vivo no SBT sobre a quebra na Maçã e a crise da Água em São Joaquim

O Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes falou ao Vivo no SBT Meio dia, com os repórteres Fernando Machado e Maria Ester sobre as condições do município que vive o maior drama devido a estiagem e a falta d’água.

Na reportagem o Prefeito destacou que o município de São Joaquim e a Casan está fazendo o possível para manter o abastecimento, mas que a água já começa a faltar no centro e muitos bairros.

Giovani Nunes, também relatou que a Prefeitura está elaborando um decreto para penalizar as pessoas que não estiverem fazendo o uso consciente d’água. Proibindo o desperdício, proibindo os munícipes de lavar carros e calcadas, casas e etc.. Água apenas para o consumo humano e animal.

Em reação a agricultura, o Prefeito informou que a maçã teve uma quebra constatada de 30% a 40% e também na pecuária que as pastagens não estão desenvolvidas causando um forte impacto na economia do município.

Veja o vídeo: