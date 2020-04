Prefeitura irá aplicar multa a quem desperdiçar água lavando carro ou calçada em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim, publicou na tarde desta quinta (30) um decreto que estipula vedações e regras contra o consumo desnecessário e exagerado de água tratada. Entre as medidas está a aplicação de multas a quem estiver fazendo a limpeza de calçadas, veículos, pisos, muros, vidraças, cobertura de edificações, bem como regar abusivamente plantas, jardins e canteiros no âmbito do município.

Esta lei terá aplicação fiscalizada pela Prefeitura, pela Casan e pela própria população: “As denúncias do desperdício de água serão realizadas por meio da Ouvidoria do Município através do fone 3233.6463, visando à apuração dos fatos denunciados”.

O abuso será verificado e justificado pelos agentes da prefeitura e servidores da Casan para que possam fazer a notificação e aplicar as providências cabíveis.

O descumprimento das vedações impostas pelo decreto implicará na aplicação de multa no valor de 50 UFRM (Unidade Fiscal de Referência Municipal) o que corresponde a cerca de R$ 169 em valores que se duplicarão em caso de reincidência.

A Prefeitura de São Joaquim já havia decretado Situação de Emergência nesta quarta feira (29) diante dos impactos socieconômicos que a falta d’água ocasionou na agricultura, pecuária e indústria.

O município sofre com a estiagem, depois que o Rio Antonina, secou obrigando a Casan a transpor a água do Rio Lavatudo (a cerca de 25km) em caminhões pipa para abastecer o município no enfrentamento da maior estiagem desde anos 1960.

Com esse decreto, o município vai tomar medidas mais severas em casos de flagrante de desperdício.