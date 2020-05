Comércio de São Joaquim abrirá as suas portas neste feriado de 7 de Maio

O comércio da cidade de São Joaquim abrirá as suas portas nesta quinta 07 de Maio, que é considerado como feriado na cidade diante do dia em que se comemora o aniversário de São Joaquim.

Emboras as repartições públicas permaneçam fechadas, uma grande parte do comércio abrirá as suas portas devido a proximidade do Dia das Mães que se comemora no próximo domingo (10).

A assessoria jurídica da Prefeitura informou que os comerciantes deverão remunerar os funcionários pelas horas trabalhadas durante o feriado municipal.

Veja a lista do comércio que abrirá as suas portas neste feriado de 07 de Maio:

Lojas Pé Kente

La Bella Manu

Loja Up

Tok Fino

Loja Santa Isabel

Ortobom

Berlanda

Auto posto da Serra

Karinho aviamentos

GT materiais de construção

Edinho Pneus

Auto posto Portal

Kadec

Ana Maria Boutique

Super Multi

Piu Bella

Auto mecânica Cechinel

Auto escola auto da serra

Casa dos Óculos

Josi modas

Cinderela

Feira da malha

Don Marques

Brenda Modas

Ekipauto

Idalgo Fontanella

La Porte Boutique

Nova Farma

Farmácia Mais Desconto ( Master Farma)

Pontão das fábricas

Lubrimaq Lubrificantes

Visual Modas

Ótica Solazi

Nito parafusos

Lojão 2000

Cheia de Graça

Planta certa

Comércio de Frutas De Biasi

Eletrocar

Supermercado Zabot (TODAS AS LOJAS)

Cervejaria São Joaquim

Casa Das Carnes União

Dresch_Concessionária VALTRA

Olisil móveis e complementos

Ótica Santinho

O Baratão

Ótica Casa dos Óculos

Costa Confecções

Infoneve

Mercado Nunes

Biofarma

Loja Letícia

LS Parafusos.

Recanto dos Bichos

Verde sul agropecuária

Vidraria Paulista

Rullu’s modas

Santa Branca materiais

Casa do Jeans

Odonto excellence

Lojas Lamar

Auto Mecânica São Joaquim

Farmácia Boa Saude

Farma Center

Edson Figueiredo Imóveis

Joaquina loja Infantil

Otica Porto

Laboratorio Biodiagnostico

C.S Autoeletrica

São Joaquim Auto Elétrica

GD informática

Carlton Instalações Elétricas

Açougue Frigozan