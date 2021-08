Boa Notícia: Sicredi inicia atividades em São Joaquim

Com foco na proximidade com a comunidade, instituição financeira cooperativa abre pré-agência na cidade catarinense

Seguindo com o projeto de expansão, a Sicredi Altos da Serra RS/SC, uma das 108 cooperativas integrantes do Sistema Sicredi, iniciou, nesta segunda-feira (23/08), suas atividades em São Joaquim/SC. Esse é um dos propósitos do Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões de associados e atuação em 24 estados brasileiros e no Distrito Federal, aumentar sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito para todas as regiões.

Neste primeiro momento, o Sicredi está instalado com sua pré-agência na Rua Rua Paulo Bathke, nº 143, Centro, com o atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, sem fechar ao meio-dia. Mais informações pelo telefone (49) 98879-0120. A estrutura definitiva do Sicredi na cidade está em construção e deverá ser inaugurada no primeiro semestre de 2022.

O presidente da Sicredi Altos da Serra RS/SC, Mario Maurina, reforçou o compromisso da Cooperativa com a região. “Com a abertura da pré-agência em São Joaquim/SC, estamos contribuindo para a expansão do cooperativismo de crédito e confirmando o nosso compromisso de identificar as necessidades dos associados, oferecendo-lhes soluções financeiras sustentáveis, sempre com um relacionamento próximo, simples e ágil”, destacou Maurina.

Natural e residente na comunidade joaquinense, a gerente da agência Kátia Pereira, agradeceu a receptividade e acolhimento de toda a população. “Como instituição financeira cooperativa, ficamos felizes em poder cumprir o nosso papel em apoiar o desenvolvimento econômico e social da comunidade, através da oferta de soluções financeiras que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e que estimulam os negócios locais. Nossa equipe, que é formada por joaquinenses, está pronta para melhor atender e levar o nosso propósito para a região”, ressaltou a gerente.

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além das agências físicas, o Sicredi oferece também uma múltipla rede de canais, como aplicativo, internet banking, redes de autoatendimento, agentes credenciados, além de atendimento via WhatsApp.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

Sobre a Sicredi Altos da Serra RS/SC

A Sicredi Altos da Serra RS/SC é uma instituição financeira cooperativa integrante do Sistema Sicredi. Com a participação de mais de 74 mil associados, a Cooperativa possui abrangência em 24 municípios do norte do Rio Grande do Sul e 20 cidades do oeste de Santa Catarina, com presença atualmente nos municípios de Lages, Campos Novos, Curitibanos e agora, em São Joaquim. Para saber mais sobre nossa área de atuação acesse o site http://www.sicredi.com.br/altosdaserra.