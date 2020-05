Com 39 anos, mulher com alta fertilidade é mãe biológica de 38 filhos vivos

Uma mulher em Uganda teve 44 filhos, sendo que seis deles faleceram, e buscou durante anos algum método para evitar mais gestações. No entanto, devido a um problema de fertilidade alta, ela não podia tomar pílulas anticoncepcionais. Agora, médicos resolveram cortar seu útero para impedir que ela tenha mais filhos.

Aos 12 anos, Mariam Nabatanzi, de Uganda, era casada com um homem que tinha cerca de quatro vezes a sua idade. Logo depois, ela engravidou e deu à luz seu primeiro par de gêmeos quando tinha apenas 13 anos de idade.

Nos anos que se seguiram, Mariam engravidou com mais três pares de gêmeos, quatro conjuntos de trigêmeos e cinco conjuntos de quádruplos. Aos 36 anos, ela tinha dado à luz 44 crianças, segundo o The Sun.

Mariam na verdade só queria seis filhos, mas devido a uma condição genética rara, Mariam continuou engravidando de gêmeos, trigêmeos e quádruplos. De acordo com o Mirror, o ginecologista Dr. Charles Kiggundu descreveu o caso de Mariam como uma “predisposição genética para a hiper-ovulação, que libera múltiplos ovos em um único ciclo, o que aumenta significativamente a chance de ter múltiplos; é sempre genético.”

Os filhos dela são a coisa mais importante na vida de Mariam. Ela tem três empregos para sustentar seus filhos mais novos. Ela trabalha cortando o cabelo das pessoas, decorando eventos e coletando metais descartados para vender mais tarde. Além de tudo isso, ela também fabrica e vende seu próprio gin, além de fitoterápicos. Quase todo o dinheiro que ela ganha é gasto em comida, roupas, assistência médica e educação para seus filhos. Mariam quer que seus filhos tenham uma vida melhor que a dela e faz de tudo para lhes dar a oportunidade de ir à escola e começar a própria vida. Ela tem fotos na parede de todos os seus filhos que se formaram na escola.

Mas cuidar de todos os filhos foi demais para Mariam, principalmente depois que o marido abandonou ela e a família depois que o último casal de gêmeos nasceu. Mariam precisava de ajuda e, eventualmente, teve que fazer com que uma das crianças mais velhas abandonasse a escola para sustentar a família.

https://youtu.be/lKahMNSRvjA

A família vive em quatro casas minúsculas feitas de tijolos de cimento e telhado de ferro. Algumas crianças dormem em beliches de metal, outras no chão com colchões e o restante no chão sujo.

Todas as crianças que ainda moram com Mariam estão ajudando a mãe nas tarefas, alternando entre cozinhar e lavar a louça. Uma mensagem em uma de suas minúsculas casas diz: “No sábado, trabalhamos todos juntos”.

https://youtu.be/fgrnIsrmcT8

Mariam não tem uma vida fácil, mas seu único desejo na vida é bonito e comovente ao mesmo tempo: ela só quer que seus filhos sejam felizes, pois não sentiu muita alegria em sua vida.

O que você acha da história de Mariam? O amor dela por seus filhos não é inspirador?

Fonte Apost.com