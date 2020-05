Clube do Livro: “Dica do Dia” 14/05/2020

Quando o mistério deixa de ser somente nos livros e chega até a sua vida, o que fazer? Que tal conhecer uma fantasia cheia de mistérios? Aproveita sua pausa para o almoço e vem conhecer um pouquinho desse livro.

Ano de publicação: 2019

Editora: Constelação Editorial

Gênero: Fantasia

Disponível: Kindle e Kindle Unlimited.

Santa Serena é uma cidade misteriosa e que guarda muitos segredos.

Luan volta à cidade, após 20 anos, junto com seus dois filhos gêmeos, Pedro e Júlia, para visitar seu avô que está muito doente. O que ele não esperava era descobrir que as criaturas mitológicas realmente existem e agora precisa correr para salvar sua vida e das pessoas que ama.

IG autor: @digorohfonseca

“Suas vozes começaram a ecoar em sua mente: ‘Venha conosco. Calíope te espera’. Após ouvir isso, as sereias imergiram novamente na água. Então Jeremias sentiu algo puxando seu pé. Elas o arrastaram para dentro do mar novamente e dessa vez começaram a levá-lo para as profundezas.”

Sangue de Sereia