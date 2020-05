Algumas técnicas para esquentar os pés mais rápido na hora de dormir

Com a temperatura mais baixa, os vasos sanguíneos do corpo se contraem e o sangue circula mais lentamente, isso faz com que suas extremidades, como os pés, fiquem gelados. A solução é arranjar alguma fonte de calor ou estimular a circulação sanguínea. A seguir, veja 5 dicas para aquecer seus pezinhos nesse frio:

Truques para aquecer antes de dormir

1. Movimentar os pés como se estivesse acelerando ou desacelerando um carro e massagear as pernas e tornozelos ajuda a bombear o sangue para as extremidades.

2. Bolsas de água quente também ajudam a manter os pés aquecidos quando está em casa ou na cama, antes de pegar no sono.

3. Se não tiver bolsas de água, encha garrafas de vidro ou de plástico. Apenas se assegure de que não vão vazar e causar acidentes com a água fervendo.

4. Dispor de um pequeno aquecedor elétrico portátil também ajuda a manter o foco do aquecimento sempre nos pés. Senão, aqueça as meias com o ferro de passar roupas.

5. Fazer um escalda pés com água quente e aromatizada com algum hidratante, além de aquecer, relaxa para o sono e propicia a hidratação tão deficiente nos dias mais frios.

Informações Vix