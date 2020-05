Barreira Sanitária e vento frio faz diminuir fluxo de turistas na Serra do Rio do Rastro

A Polícia Militar Rodoviária, juntamente com os Bombeiros prestam apoio a Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra na Barreira Informativa, realizada no Mirante da Serra do Rio do Rastro, neste final de semana, no intuito de auxiliar no cumprimento das regras de distanciamento social, durante a Pandemia do Covid-19. Garantindo assim, a segurança de todos os usuários da rodovia.

E o que se tem notado é que o fluxo de turistas diminuiu consideravelmente devido a diversos fatores como os decretos de proibição e redução de visitas aos pontos turísticos da Serra Catarinense, o vento frio que faz com que a sensação térmica chegue perto de zero e também a Barreira Sanitária instalada na Serra do Rio do Rastro.

Com Informações do 21°Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra

Policiais, Bombeiros e servidores da prefeitura de Bom Jardim encararam o vento gelado e as baixas temperaturas para efetuar a Barreira Sanitária na Serra do Rio do Rastro.