Clube do Livro: “Dica do Dia 28/05/2020”

DICA DO DIA

Obras do Amor – Barriga de Aluguel

Chris Prado

Ano publicação: 2020

Editora: Pimenta Rosa

Gênero: romance e drama

Disponível em E-book na Amazon Gratuido para assinantes Kindle Unlimited

Sinopse

Leonel é um engenheiro civil e empreiteiro de obras que teve o coração despedaçado quando um motorista bêbado tirou a vida de sua esposa grávida. Desde então, ele não consegue se envolver seriamente com ninguém.

Agora, sua meta é ter um filho independente e, para isso, pensa em contratar uma barriga de aluguel nos E.U.A. . Contudo, uma bela morena cruza o seu caminho e o faz repensar. O problema é que ela lhe esconde um segredo.

Amanda é uma garota que sempre batalhou pelo seu sustento. Após a morte da mãe e sem parentes próximos, ela se viu obrigada a ter dois empregos para conseguir se manter. De dia, ela é apenas uma recepcionista em uma clínica, à noite, uma stripper de boate.

Um encontro casual e recheado de sexo esquenta não só a cama, mas o coração de ambos. Amanda nada revela sobre o seu trabalho noturno. Porém, sua omissão tem um custo.

Segredos, dúvidas, paixão, intrigas, lágrimas e um bebê a caminho… Essa é uma história sobre amor e escolhas que irá aquecer seu coração.

IG autora: @chrisprado.autora