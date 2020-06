Pastor sul-coreano que ultrapassou o coronavírus fará seminário Bíblico Global e será transmitido na TV brasileira

Nos dias 1, 3 e 5 de junho, às 11h, a Missão Boa Notícia transmitirá o Seminário Bíblico com o Pastor Ock Soo Park no programa Papo em Dia, na rede de televisão aberta, Rede Brasil.

A Associação Cristã da Coreia (KCA) organizou o ‘Seminário Bíblico com o Pastor Ock Soo Park’, exibido nos dias 10 a 15 de maio, em 94 países com o tema: “Arrependimento para Remissão de Pecados”.

Com 30 anos de experiência em missões no exterior, juntamente com as tecnologias de transmissão e internet, o ‘Seminário Bíblico com o Pastor Ock Soo Park’ atingiu aproximadamente 1 bilhão de pessoas*. Transmitido em 248 emissoras de TV, rádio, redes sociais entre outros.

(*o número de transmissão vem crescendo a cada dia, este número foi atualizado até o dia 25 de maio de 2020).

O Seminário Bíblico, agendado originalmente para os dias 10 a 13, e prorrogado por mais 2 dias por conta da grande resposta dos telespectadores de cada país, foi ao ar em 248 meios de comunicação, entre eles TV, rádio, canais do Youtube, Facebook e outros meios de mídia social, atingindo aproximadamente 1 bilhão de telespectadores.

Somente na América do Norte foi transmitido em 26 canais de TV, incluindo ABC e NBC e 23 estações de rádio, e na Rússia cobriu 85% dos lares com uma média de 2 milhões de lares sintonizados regularmente.

No idioma espanhol foi transmitido para 200 milhões de através de emissoras cristãs como a Enlace e a TBN.

O diretor da TV Enlace, maior estação cristã da América Central e do Sul, Roger Leon Jimenez, enfatizou o modelo de pregação do pastor Park.

“Conheço a Missão Boa Notícia da Coreia há muitos anos e transmiti várias pregações do pastor Ock Soo Park, como ‘Notas em Gênesis’. Os métodos de pregação do pastor Park, os ensinamentos bíblicos e seu espírito para o evangelismo gospel são modelos a serem seguidos.”

O pastor Ock Soo Park, pastor fundador da Missão Boa Notícia, pregou o evangelho por 11 sessões, 90 minutos cada. Ele enfatizou que o homem não é justificado pelas obras, mas pelo sangue de Jesus Cristo e que a vida espiritual não é pela lei, mas pela graça.

“Hoje, muitos líderes cristãos dizem que ainda somos pecadores, apesar do fato de Jesus ter sido crucificado por nossos pecados… Devemos retornar à Bíblia. A Bíblia diz que nossos pecados estão lavados. ‘Temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas’. Se a Bíblia diz que somos justos, então somos justos, e se diz que nossos pecados estão lavados, então estão lavados. Não vamos acreditar em nossas palavras ou pensamentos, mas vamos crer na Bíblia.”- dise o pastor Park.

A mensagem que foi entregue durante este seminário uniu cristãos de todo o mundo puramente através do evangelho e forneceu esperança e nova força às pessoas que estão enfrentando dificuldades por conta do COVID-19.

Todos os pastores que participaram do seminário expressaram seu coração sobre a pregação do evangelho até os confins da terra. A pastora Cida Tabata, da Casa de Oração Deus Conosco Ministério Penha, falou um pouco sobre o evangelho da salvação ministrado pelo pastor Park, o que, segundo ela, é necessário no Brasil.

Percebi que todas as pregações eram sobre salvação e sobre o coração de Deus. Se temos o coração em Jesus Cristo, somos Justos. Eu sempre ficava me questionado ‘Será que não sou justa?’ e com essa palavra eu pude entender mais que somos justos mesmo, por isso somos raça eleita, santa escolhida e separada.”