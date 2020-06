Adeus Escuridão! Ruas de São Joaquim irão ganhar iluminação de LED

A cidade de São Joaquim irá implementar, nos próximos dias, a modernização da iluminação pública em diversas ruas da cidade trazendo inúmeros benefícios para a comunidade joaquinense com alternativas para que a cidade fique mais iluminada, mais atraente, mais segura e mais econômica.

Com a substituição das luminárias atuais pelas de LED, a expectativa é que gere uma substancial redução nas contas de consumo de energia do município.

“Com a substituição das atuais e problemáticas lâmpadas de sódio e mercúrio, teremos uma considerável economia no custo em manutenção e no valor gasto em iluminação pública. Teremos não só uma cidade mais iluminada, mas um grande avanço para nossa população.” Explicou Lucas Silva – Diretor de Compras do Município de São Joaquim.

Já em relação a atual iluminação dos Bairros da cidade, a Prefeitura de São Joaquim informou que na próxima semana (segunda, terça e quarta) irá efetuar a substituição das lâmpadas queimadas, justificado pela dificuldade da empresa terceirizada de encontrar o material de fábrica como lâmpadas, relês e fiação. Já que a pandemia afetou diretamente o polo de fabricação e distribuição desse materiais para todo o Brasil.

Já a previsão para a instalação das lâmpadas de LED será para os próximos 15 dias, a empresa que irá executar o serviço já recebeu a AF (Autorização de Fornecimento) e assim que adquirir material já iniciará a modernização da iluminação pública em São Joaquim.

Veja as ruas que receberão a iluminação de LED nesta primeira etapa de iluminação: