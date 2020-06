Polícia Militar Rodoviária lança Operação Corpus Christi 2020

A Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Rodoviário (CPMR), desenvolverá a partir das 18h00 do dia 10 às 08h00 do dia 15 de junho de 2020, a “Operação Corpus Christi”, com a finalidade de proporcionar conforto, fluidez e segurança aos usuários das rodovias estaduais catarinenses durante o período prolongado do ponto facultativo.

Nesta operação estarão envolvidos todos os postos rodoviários do Comando de Policiamento Rodoviário (CPMR), onde serão empregados os Policiais Militares Rodoviários em escala de revezamento, estando à disposição viaturas do tipo moto e de patrulhamento, cobrindo uma malha viária de mais de 4.000 (quatro mil) km do nosso Estado.

O Comando de Policiamento Rodoviário desenvolverá uma política de conscientização dos usuários, no sentido de prevenir ao máximo, a ocorrência de acidentes de trânsito, bem como possíveis infrações e recomenda aos motoristas para que: não dirijam após ingerir bebidas alcoólicas, utilizem o cinto de segurança, respeitem os limites de velocidade, bem como as regras gerais de circulação de trânsito.

Aliado ao aspecto da conscientização o Comando de Policiamento Rodoviário exercerá uma fiscalização rigorosa nas rodovias sob sua responsabilidade, usando os equipamentos que dispõe para tal, como controladores de velocidade (radares) e etilometros (bafômetros). Ainda, serão realizadas barreiras policiais visando principalmente o combate ao porte ilegal de armas, ao tráfico de drogas e a embriaguez ao volante.

Estatísticas demonstram que o aumento do número de veículos em circulação pode provocar um aumento no número de acidentes e morte nos períodos de feriados, os quais são conseqüências diretas da falta de atenção, do desrespeito as normas de trânsito, por parte dos usuários que trafegam nas rodovias. Na Operação Corpus Christi do ano de 2019 aconteceram 82 acidentes, sendo 40 acidentes com vítimas e 42 acidentes sem vítimas, envolvendo 133 veículos e causando ferimentos em 36 pessoas, com 04 mortes.