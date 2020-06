liberado nova modalidade de atividade treino esportivo no Município de São Joaquim

O Prefeito Municipal de São Joaquim, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Art. 1 0 – Fica autorizada na esfera pública e privada as atividades de treino com bola do esporte profissional ou amador no munícipio de São Joaquim-SC, conforme Portaria da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina de no 417 de 18 de junho de 2020:



Art. 2 0 – Deverá haver entre os treinamentos intervalos de 15 (quinze) minutos, disponibilização de álcool em gel ou líquido 70% para evitar assim a disseminação do Coronavírus COVID-19.