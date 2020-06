Apresentadora Lívia Andrade comemora em Vinícolas de São Joaquim a volta do programa Fofocalizando

Que passou por São Joaquim foi a glamurosa artista do SBT Lívia Andrade que se aventurou em um passeio pelo Snow Valley e pelas Vinícolas Monte Agudo e D’alture com um cardápio recheado de especiarias e os premiadíssimos Vinhos Finos de Altitude.

A artista fez questão de divulgar em seu perfil no instagram cada momento registrado em São Joaquim, no alto da Serra Catarinense em comemoração da volta do programa Fofocalizando no SBT em que ela será a apresentadora.

Veja o Instagram de Lívia Andrade: