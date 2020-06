Clube do Livro: “Dica do Dia” 29/06/2020

Semana começando gostosa, inverno, romance e cafezinho com um autor clássico da literatura brasileira. Vamos nos transportar para a sociedade carioca no período imperial. Classe, pompa, mas também o outro lado da história.

A Condessa Vesper, Aluísio Azevedo

Ano publicação: 2014

Gênero: romance

Editora: Amazon

Disponível em e-book na Amazon (Gratuito, hoje 29/06/2020)

Edição ilustrada, versão e-book na Amazon

Sinopse

A Condessa Vesper é obra de Aluísio Azevedo. Foi publicado em forma de folhetim no periódico Gazetinha com o nome Memórias de um Condenado. Quando transposto para o livro foi bastante modificado – ganhando inclusive um capítulo 0.

É um romance que traz todos os defeitos da estrutura folhetinesca, mas tem o mérito de traçar um interessante painel da sociedade carioca da época. Com o detalhismo que era característico do autor e da tendência realista, retrata bem a linguagem das camadas mais pobres da população e a dinâmica das bases “podres” da sociedade imperial. Gabriel é o amante apaixonado de Ambrosina, que se viu dominado sob seus caprichos e disposto aos sacrifícios do amor. Ela se transforma em Condessa Vésper ao lado do príncipe D. Filipe. Mas o tesouro da sua beleza haveria de fenecer e ser guardado para a sensualidade do sepulcro.

