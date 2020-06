De encher a mão de gelo – Frio de -3.8ºC provoca amanhecer gelado na Serra Catarinense

A Serra Catarinense teve mais um amanhecer gelado durante o amanhecer desta segunda (29) com as temperaturas marcando na casa de -3.8ºC trazendo uma grande condição de frio e geada em muitos pontos da Serra Catarinense.

A menor temperatura foi registrada pela Rede de Estações Keiser com a marca de -3.8º em Bom Jardim da Serra. Em São Joaquim a Estação G. Hugen assinalou -3.0º no Vale do Caminhos da Neve.

O aumento repentino de temperatura durante a madrugada, a nebulosidade e as condições do vento fizeram a geada se dissipar em muitos pontos, porém em São Joaquim restou raspar do que restou da geada de cima dos carros e também ficou bem visível no Vale da Invernadinha, a cerca de 15km do centro da cidade, uma área bem protegida do vento pelos quatro cantos.

Em Bom Jardim da Serra os campos também ficaram branquinhos, recobertos por uma fina camada de gelo como mostra as imagens de Sérgio Felipe:

Já se somam 39 dias com mínimas negativas em Santa Catarina e 60 dias com geada sendo 15 geada registradas somente em junho.

As mínimas abaixo dos 6°C

-3,8 B.Jardim/Estações Keiser

-3,0 S.Joaquim/G.Hugen

-2,7 Painel/G.Hugen

0,0 Fraiburgo/Estações Keiser

1,4 Urubici/Epagri-Ciram

2,2 Urupema/Epagri-Ciram

3,5 Lages/Epagri-Ciram

4,6 Lebon Régis/Epagri-Ciram

4,8 Frei rogério/Epagri-Ciram

5,5 Três Barras/Epagri-Ciram

5,7 Tubarão/Epagri-Ciram

5,9 Garuva/serra/DSoares

8,3 Florianópolis/T.Ruas

Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Veja as imagens:

Veja o Vídeo:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online