Motoqueiro cai e fica com a perna presa na ameaçadora Ponte das Goiabeiras

Um incidente por pouco não teve consequência mais graves depois que um motoqueiro resolveu se aventurar no final da manhã deste domingo (05) atravessando a temível Ponte das Goiabeiras que se divide entre as fronteiras de São Joaquim-SC a Bom Jesus-RS na Rota do Caminhos da Neve.

Moradores da localidade de São Francisco Xavier acionaram o corpo de Bombeiros para auxiliar um motoqueiro que caiu e acabou ficando com a perna presa em um dos vãos da ponte, que é feita de trilhos de trem.

Porém os próprios moradores conseguiram tirar o motoqueiro com a ajuda de alavancas de ferro, antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros, dispensando, dessa forma o atendimento.

A Ponte das Goiabeiras, localizada no Rio Pelotas é principal divisa entres as Serras Gaúchas e Catarinense, passando pelas cidades de São Joaquim- SC e Bom Jesus-RS. Ela é um drama para para os produtores de maçã, para os madeireiros e também para o turistas que se arriscam diariamente para cruzar dos dois estados pelo caminho mais curto.

A ponte faz parte da Rodovia Caminhos na Neve, recém federalizada, mas entraves burocráticos entre o Governo do Estado e o Governo Federal só adiam o sonho dos populares de presenciarem a solução em definitivo para o problema e causam grandes transtornos e perigos ás pessoas que necessitam passar pela ponte dia após dia.