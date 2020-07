Defesa Civil inicia a entrega de telhas para famílias atingidas por ciclone em São Joaquim

Chegou, na manhã desta quarta (08), a primeira remessa de telhas para atender as famílias atingidas pelo Ciclone Bomba que atingiu recentemente a região deixando centenas de casas destelhadas.

O Caminhão vindo do estado do Paraná, já que existe uma escassez de telhas em Santa Catarina, chegou logo cedo trazendo cerca de 1.000 telhas de fibrocimento, 300 cumeeiras, que foram levadas até o pátio da secretaria de assistência social, organizadas e mapeadas para a entrega na cidade.

As equipes da Defesa Civil juntamente com as equipes da Secretaria de Obras já inciaram logo cedo a entrega do material às famílias atingidas no Bairros de São Joaquim.

A Defesa civil de Santa Catarina (DCSC), vem realizando um trabalho intenso nos últimos dias para atender todos os municípios atingidos pelo ciclone bomba que afetou 208 municípios catarinenses. Até o momento já foram liberados 91,8 mil itens de assistência humanitária no valor de R$ 1,84 milhão.

As solicitações de apoio ainda estão sendo encaminhadas ao Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CIGERD).

Luziane Zandonadi Nunes, assistente social da Prefeitura de São Joaquim, explica que foi feito um levantamento com toda a equipe de assistência social, onde foi feito os relatórios específicos para a entrega do material para as pessoas que foram afetadas pelos ventos. “Saímos em duas equipes para entregar essas telhas, já com o levantamento pronto, endereço, documentação correta, já conseguimos chegar e entregar o material para essas pessoas atingidas” ressalta Luziane.

A distribuição de itens de assistência humanitária está sendo realizada com apoio de forças-tarefa do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Defesa Civil e Prefeitura.