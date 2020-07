Pontes debaixo d’água deixam comunidades isoladas em São Joaquim

A forte chuva que atingiu a região de São Joaquim nas últimas 24 horas deixaram muitas localidades isoladas após o volume das águas do rio subir significativamente a ponto de encobrir as pontes no município de São Joaquim.

Muitos moradores de localidades como Invernadinha, Luizinho, Baios, Morro Grande, Sumidouro e demais localidades ficaram isolados sem ter como atravessar pelas pontes encobertas pelas águas das chuvas.

A famigerada Ponte das Goiabeiras também está intrafegável e os moradores já calculam os prejuízos de recuperação, pois geralmente os trilhos da ponte são arrastados pela correnteza.

De acordo com o Climaterra, choveu forte num período relativamente curto, mais 100 mm nas últimas 48h fazendo com que os rios de montanhas ficassem cheios rapidamente. Porém, essa é uma condição momentânea e os rios tendem a baixarem o nível já na tarde desta quarta (08).

Veja o Vídeo: