Seca na Região Sul causa prejuízo de R$ 15,4 bilhões a Municípios entre 2019 e 2020

A seca prolongada na região Sul provocou um prejuízo de R$ 15,4 bilhões de 2019 a 2020. Só na agricultura, essa perda representou R$ 13,4 bilhões, enquanto na pecuária e no abastecimento de água as quedas chegaram a R$ 1,9 bilhão e R$ 25,1 milhões, respectivamente. Os dados constam do estudo, elaborado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), que avaliou os efeitos negativos causados por esse desastre no sul do Brasil.

Pelo levantamento feito pela Confederação, que compreendeu o período de 1o julho de 2019 a 9 de julho de 2020, o Rio Grande do Sul foi o Estado mais afetado e atingiu a marca de R$ 14,4 bilhões em prejuízos, o que representa 93,4% do total. Em segundo lugar, ficou o Santa Catarina, com R$ 989,9 milhões em perdas. O Paraná ficou em terceiro, com R$ 26,1 milhões perdidos pela seca.

Os dados da CNM revelam ainda que os prejuízos causados pela seca na região Sul entre janeiro de 2012 a 30 de junho de 2019, ou seja, um período de sete anos e seis meses, totalizaram R$ 2,8 bilhões. Ao comparar os dois períodos, os danos causados entre 2012 a 2019 correspondem a apenas a 18,4% dos prejuízos causados pela seca na Região em um ano.

Situação de Emergência

A Região Sul teve, entre 2019 e 2020, 531 decretações de Situação de Emergência, enquanto a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa e Defesa Civil, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (Sedec/MDR), reconheceu 449, ou seja, 84,5% do total. O Estado do RS ficou com o maior número de decretos: foram 408, que representou 76,8% do total registrado na Sedec/MDR. Santa Catarina registrou 119 decretos (22,4%) e Paraná teve quatro decretos registrados. A Confederação lembra que a Região Sul possui 1.191 Municípios (totalizando os três Estados), ou seja, quase metade decretou Situação de Emergência – 531 decretos (44,5%).

No período avaliado pelo estudo, a seca severa deixou mais de 1,6 milhão de pessoas afetadas na região. O Rio Grande do Sul ficou em primeiro lugar, com 1,3 milhão de pessoas afetadas (82,4%); seguido por Santa Catarina, com 281,9 mil afetados (16,9%); e o Paraná com pouco mais de dez mil afetados (0,60%).

Problema crônico

A CNM destaca que a entidade acompanha há anos a problemática da seca no Brasil. O fenômeno natural é o que mais causou prejuízos aos Municípios nos últimos anos, levando centenas de Entes locais a passarem o ano todo em Situação de Emergência, principalmente no Nordeste onde a seca é mais frequente.

Com informações da Agência CNM de Notícias