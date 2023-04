Hóspede-se em uma casa exclusiva centenária, no ponto mais frio do Sul do País

Hospedaria Dom Quixote, na estrada Geral Caminhos da Neve, ou SC-114, no km 314 você encontrará esse portal de pedra

que dá acesso a fazenda que abriga a Hospedaria Dom Quixote! Já imaginou, hospede-se em uma

casa centenária no ponto mais frio do país, nos caminhos da Neve.

Para quem está precisando ter um momento para desligar do mundo externo a Hospedaria Dom Quixote é o lugar ideal, uma experiência de lazer e relaxamento. Em estilo rústico, o casarão de mais de 90 anos de construção oferece conforto e uma paz ímpar para seus hóspedes. O charme da casa aliado ao sossego de um local situado a mais de 1400m de altitude é a chave do sucesso da Hospedaria Dom Quixote.



A propriedade é riquíssima em detalhes, o tema Dom Quixote está presente em muitos locais da casa de quase 100 anos de idade. Localizada em altitude privilegiada, nesta hospedagem tem uma paisagem de tirar o fôlego! A mistura do rústico com toques de requinte é a marca da Hospedagem Dom Quixote!



Se você busca algo único em uma experiência diferenciada em São Joaquim aqui é o local certo, o casarão é centenário, um dos mais antigos de toda a região e certamente o mais preservado. Os cômodos são muito amplos e surpreendem a todos os visitantes, o silêncio do local é um dos diferenciais só barulho do vento e alguns pássaros. Próximo da cidade, aproximadamente 8 minutos de trajeto é uma opção requintada e de ótimo gosto.



O espaço



Uma casa de campo pensada para o maior conforto do hóspede na gelada serra catarinense, lareira na sala, lençóis térmicos nas camas e aquecedores pela casa não deixaram o frio se estabelecer no imóvel. Chás e cafés são cortesias para que sempre tenha uma bebida quentinha a sua espera. Para quem gosta de aquecer com vinhos, não deixe de conhecer as premiadas vinícolas da cidade que ficam a poucos km de distância.



Acesso do hóspede



Acesso a lagoa com um lindo balanço, é maravilhoso para fotos e apreciar o pôr do sol, tem ainda uma lareira externa para que você possa sentar e relaxar com o calor do fogo.



Nas épocas que temo maçãs a fazenda conta com 20.000 pés, sendo possível conhecer o

pomar e comer frutas frescas.

Que tal colocar este cantinho na sua lista de desejos para as próximas férias

ou o próximo feriado? Confira estas dicas.