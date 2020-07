O Secretário da Saúde de Lages, Claiton Camargo, se pronunciou sobre o fato descabido ocorrido ontem em Lages

Um vídeo que está causando muita revolta, o qual foi registrado pelas ruas de Lages na noite de quinta-feira.

Onde Homens marchando aglomerados gritam que lugar de “mulher é na cozinha, lugar de mulher é no fogão”… Vídeo feito em Lages na Serra Catarinense…

Flagrante ou atentado de machismo contra as mulheres e as normas segurança durante a pandemia…

O grupo saiu correndo pelas ruas de Lages, não respeitou o decreto de isolamento e a proibição de aglomeração. Sem contar que a maioria estava sem máscara. E também extremamente machista já que entoavam as palavras de ordem: …. Mulher é na cozinha”

lamentável pela falta de máscaras e total desrespeito ao Decreto Municipal de combate à Covid-19 ou pelo machismo repetido por homens e mulheres.



Inacreditável se ver em plena pandemia uma cena dessas que ocorreu na noite de 30 de Julho.Pelo que foi apurado, tratou-se de um treinamento de um curso de segurança e que nada tem a ver com a Polícia Militar ou Bombeiros.

Nota do 5° Batalhão de Bombeiros Militar

Vale lembrar que esse curso não tem nenhuma ligação com o 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Lages é uma formação particular de brigadistas que se intitulam como bombeiros

O secretário da Saúde de Lages, Claiton Camargo de Souza, explica a situação e antecipa os possíveis procedimentos a serem adotados pelas autoridades.

Recebemos com perplexidade um vídeo que circulou pelas redes sociais nas últimas horas com um grupo de pessoas correndo e cantarolando no Centro da nossa cidade 🤬

De imediato acionamos as instituições das forças de segurança do Gabinete de Crise e estamos fazendo uma rigorosa fiscalização para apurar e punir as irregularidades.