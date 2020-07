A + Bela Adolescente de 2020 – Candidata Ana Karoline Rodrigues Oliveira

O Clubinho de incentivo aos Vicentinos, organiza anualmente o concurso A + Bela Adolescente de São Joaquim.Este ano devido a Pandemia do Coronavírus, não é possível a realização do evento de forma tradicional. Uma enquete de votação irá eleger a mais bela de 2020.

Apresentamos a candidata de número 01, Ana Karoline Rodrigues Oliveira, ela concorre ao título de A + Bela Adolescente de 2020.

Nome: Ana Karoline Rodrigues Oliveira

Idade:15 anos

Filiação: Eliane Rodrigues de Souza Santos e Rodrigo Oliveira

Escola: Manoel Cruz

Série: 1º ano do ensino médio

Hobby: Praticar esporte

Comida: Lasanha

Uma frase: Se podemos sonhar, também podemos tornar nossos sonhos realidade.

Por que ser A + Bela Adolescente?

Ser a mais bela adolescente, trás uma imensa responsabilidade.Estarei representando todas as meninas que também compartilham desse mesmo sonho.

Vote na sua candidata favorita na enquete abaixo com as fotos de todas as concorrentes, é permitido apenas um voto por IP de internet, a votação encera na próxima sexta-feira ( 07) de agosto. Contribua com a Vakinha Online clicando aqui.