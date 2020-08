Ibope revela que digital influencers impactam na vida dos brasileiros

Uma nova pesquisa da Ibope revelou que os influenciadores digitais estão exercendo um forte impacto nas escolhas de nosso cotidiano. Venha compreender melhor como isso está sucedendo e o impacto que isso tem na vida dos brasileiros.



Desde há algumas décadas temos assistido a uma mudança no mundo. O digital está se tornando mais importante do que nunca e as novas tecnologias fazem parte de nossas vidas, alterando a forma como fazemos nossas escolhas.

Essa alteração pode começar sendo verificada pela forma como estamos nos debruçando sobre nossos celulares para comunicar, socializar, trabalhar e aproveitar os momentos de lazer e de diversão.

Hoje, é através de nossos celulares e notebooks que lemos nossas notícias, que acompanhamos as novidades do momento em seriados e filmes, que falamos com nossos amigos, que lançamos nossos negócios e que passamos divertidos momentos jogando uma enorme seleção de caça-níqueis ou outros jogos online.

Nos rendemos ao mundo eletrônico e é nesse que passamos uma grande parte de nosso tempo. Isso justifica, até, a forma como continuamos a assistir ao aumento do empreendedorismo no país.

Vários estudos, incluindo um estudo da Paypal com a BigData Corp em 2019, demonstravam bem como o digital impacta em nosso cotidiano. Uma dessas pesquisas afirmou até que existiam 37,5% mais lojas digitais no país, demonstrando bem como o crescimento está acontecendo com rapidez.

A Ibope foi, também, responsável por uma pesquisa, centrando suas atenções nos famosos influenciadores. Esse grupo de pessoas, conhecidas internacionalmente como digital influencers são aquelas que, utilizando seus espaços web e muitas vezes patrocinadas por marcas diversas, tentam aconselhar ou influenciar os seus seguidores.

Conheça os resultados desse estudo da Ibope sobre o impacto dos influenciadores digitais no Brasil.

Os resultados dessa pesquisa da Ibope



O aumento do uso da mídia social foi muito intenso no Brasil e se estima que este tipo de redes tenha tido, entre o ano 2017 e o ano 2019, um aumento de 38 milhões de pessoas fazendo seu uso.

A pesquisa da Ibope revelou que, no Brasil, cerca de 52% dos internautas faz o seguimento de digital influencers com regularidade, sendo que metade afirma que suas compras e decisões são tomadas considerando as sugestões colocadas por essas pessoas nos seus espaços online.

Os espaços mais comuns utilizados por esses influenciadores são o Youtube, o Instagram e o Facebook, embora outras redes estejam ganhando progressivamente algum destaque.

Influenciadores digitais: quem é seu público?



No Brasil, 60% das pessoas que afirmam estar seguindo os influenciadores são do Norte, havendo ainda 56% na região nordestina e 52% no Centro-Oeste e Sudeste brasileiro.

A maioria dessas pessoas têm entre os 16 anos e os 24 anos de idade, sendo que a faixa etária diretamente seguinte (entre os 25 anos e os 34 anos) são o grupo seguinte.

As razões que levam essas pessoas a seguir os digital influencers, são o fato de acharem seus conteúdos bons e informativos, de concordarem com sua forma de pensamento ou de apreciarem os tópicos tratados por esses profissionais.

O humor, a maquiagem, o entretenimento e a cultura são algumas das temáticas mais buscadas pelos seguidores de influenciadores digitais no Brasil.

Como as marcas estão aproveitando essa influência



As variadas marcas, mais ou menos proeminentes, estão se interessando por esse fenômeno.

Cada vez mais, como revela a pesquisa da Ibope, as marcas estão usando os patrocínios desses influenciadores para que eles recomendem suas marcas, estabelecendo parcerias para motivar o interesse dos visualizadores e conseguir maiores vendas.

Esse método de promoção é bem comum em marcas de roupa e maquiagem, incluindo as mais conceituadas.