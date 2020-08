Pânico e Ninja assaltam e ferem jovem com um tiro em São Joaquim

O fato foi registrado às 17h12min de quarta-feira (12), Bairro Santa Paulina, próximo ao forno. A Polícia Militar foi acionada e se deslocou ao local com as informações sobre os suspeitos porém após buscas não localizou nenhum dos agentes

Um jovem de 17 anos caminhava na Rua Projetada com um amigo de 16 anos momento em que foram abordados por um masculino que vestia roupa preta e encapuzado com uma máscara do “pânico” que anunciou o assalto utilizando um canivete, pedindo que as vítimas entregassem todos os seu pertences,

Um dos jovens entregou seu celular e em seguida ele e o amigo reagiram ao assalto conseguindo imobilizar o autor, porém esse imobilizado gritou para outro comparsa , também com roupas pretas e touca ninja , que estava portando uma arma de fogo.

Ninja disparou na direção dos jovens e atingiu a perna esquerda de um deles. Os assaltantes fugiram levando o celular. O adolescente foi conduzido ao hospital onde recebeu o atendimento médico e foi liberado.

A guarnição confeccionou o boletim de ocorrência e se fez presente no local juntamente com a polícia civil e o conselho tutelar, os autores não foram identificados até o momento.