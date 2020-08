Calçado feito com maçãs: Agradável, simples e sustentável

Com sede na Irlanda, Sampla é composta por um pequeno grupo de amigos que compartilham interesses em design, humanitarismo e meio ambiente. A jornada começou quando procuraram um par de sapatos que atendesse a três requisitos simples: eles precisavam ser feitos com materiais sustentáveis em condições éticas de trabalho, ter um design simples e elegante e claro, eles tinham que ser acessíveis. Não conseguiram encontrar um sapato que atendesse às suas necessidades, então decidiram por colocar suas experiências combinadas com design, negócios e tecnologia juntos e começaram a criar um par deles mesmos. Depois de colocar suas mentes a pensar juntas e trabalhar com pessoas incríveis em toda a Irlanda, Portugal e Itália, estão orgulhosos de finalmente chegar a esta fase e compartilhar o projeto em que trabalharam com paixão nos últimos dois anos.

Repensando o tênis clássico, o material da parte superior do tênis é feito de um material vegano chamado AppleSkin ™. É feito com resíduos de maçã reaproveitados da indústria de sucos na Itália. Os outros componentes do calçado foram cuidadosamente selecionados. Materiais orgânicos e reciclados foram escolhidos conscientemente, sempre que possível. Agradável, simples e sustentável.

O miolo, as sementes e as cascas da maçã são secos e moídos até formar um pó fino de maçã. Em seguida, é aplicado a um rolo de tecido resistente a rasgos com tecido de algodão. Esses rolos são aquecidos e recebem uma camada protetora adicional para produzir um tecido durável e resistente às intempéries. Pigmentos orgânicos são adicionados ao tecido marrom, produzindo cores de sua escolha. Ficamos com um material respirável, durável e, claro, 100% vegano.

A ideia do projeto é plantar uma árvore indígena para cada par de sapatos feitos. Para isso, estão se associando à Trees on the Land. As árvores serão plantadas em locais selecionados na Irlanda. A equipe estará arregaçando as mangas e começará a plantar as árvores em fevereiro de 2021. A Trees on the Land trabalha com os proprietários para coordenar os locais de plantio. As árvores são plantadas como pequenos bosques, pomares, cercas vivas, cintos de proteção, projetos agroflorestais, projetos de reflorestamento e bosques maiores, todos partes essenciais do tecido ecológico da Irlanda.

Eles declaram que tem muoto orgulho de ter criado os sapatos serem feitos em oficinas artesanais, não em fábricas exploradoras. É importante para eles que todos os envolvidos recebam um salário justo e tenham um ambiente de trabalho confortável e com jornada de trabalho humana. Entramos em contato com uma pequena oficina de calçados artesanais tradicional, de propriedade familiar, localizada nos subúrbios de Braga, Portugal. A pequena oficina também nos permite construir relacionamentos pessoais com os artesãos no chão de fábrica. A experiente equipa é orientada para os detalhes e constrói cuidadosamente cada sapato com grande precisão.

Os atacadores são feitos de algodão orgânico em Portugal. É cultivado sem o uso de pesticidas químicos, herbicidas, inseticidas e organismos geneticamente modificados (OGM). Isso tem um impacto menor no meio ambiente, é mais seguro para os cotonicultores que o cultivam e para nós, consumidores que o usamos.

É importante usarmos borracha natural de origem responsável. Também entendemos que durabilidade é fundamental. Combinamos desempenho com nossos valores essenciais. Para incorporar os materiais sustentáveis de que precisamos, eliminamos a ideia de usar solas moldadas e fabricamos cada sola individualmente. As solas de absorção de choque são feitas com uma combinação de borracha crepe natural com PU.

Appleskin ™ é um material inovador que é 100% vegano. É produzido reaproveitando sobras de resíduos de maçã da indústria de sucos em Bolzano, norte da Itália.

Palmas para este lindo projeto, é importante ter essa visão ampla da moda sustentável, porque ela sozinha não mudará o mundo. Agora, com uma união de mentes abertas a novas invenções sustentáveis, tudo é possível! valorização do trabalho artesanal, reaproveitamento de materiais, produção em baixa escala, descarte correto de resíduos, ausência de matéria-prima de origem animal…

Website: https://www.samplafootwear.com/

Por Agência de notícias São Joaquim on line.