Reflexão: O que está por trás da nossa farda?

Quando as pessoas olham para os policiais veem caras fechadas, uma farda que parece uma armadura impenetrável e reações que são julgadas como “de quem tem coração gelado”



A verdade é que toda essa muralha cai quando em uma ocorrência nos deparamos com crianças com fome, trocadas pelo vício das drogas ou esquecidas em uma briga de casal! A verdade é que ver nossas pessoas em situação de vulnerabilidade dói, ver idosos abandonados dói, ver crianças maltratadas dói, mas precisamos guardar nossas angústias para poder fazer o certo, precisamos abafar nossas próprias emoções para fazer o bem para as pessoas, precisamos deixar de ser humanos para poder humanizar .



Dia difícil, ocorrência com uma história difícil.

Foto: 6° Batalhão da Polícia Militar.

Fonte 6° Batalhão da Polícia Militar