Homem cria uma “cadeira de rodas” off-road para sua esposa e agora ela será produzida em massa

Quem precisa de uma cadeira de rodas para se locomover sabe que não é nada fácil percorrer certos terrenos. Viagens a lugares nevados, trilhas tropicais, montanhas… Tudo isso parece impossível. Mas não deveria ser.

Aliás, com a “Not-A-Wheelchair” não é.

“Not-A-Wheelchair”

“Not-A-Wheelchair”, em tradução livre, significa algo como “não uma cadeira de rodas”.

Ela é na verdade um veículo off-road projetado para permitir que pessoas com paralisia tenham a liberdade de ir a qualquer lugar que quiserem.

Zack Nelson criou essa “bike elétrica potente para todo tipo de terreno” para Cambry, sua esposa, quando eles ainda apenas namoravam.

Cambry passou a maior parte de sua vida adulta em uma cadeira de rodas, e afirma ter experimentado todo um nível novo de liberdade com a “Not-A-Wheelchair”, superando obstáculos que antes pareciam invencíveis sem sentir um pingo de dor nos ombros.

Produção em massa

Depois de testarem o veículo com muito sucesso, Cambry e Zack o nomearam “The Rig” e começaram a produzi-lo em massa, melhorando o seu design.

A “The Rig” é elétrica e tem um alcance de cerca de 15 a 30 quilômetros com uma bateria, e de 40 a 50 km com duas baterias – dependendo do terreno, do peso do passageiro e do peso da carga (o veículo possui um sistema traseiro que permite acomodar cadeiras de rodas, coolers, equipamentos de camping, cesta de piquenique etc). O limite de peso recomendado é 100 kg.

Ela possui uma estrutura de alumínio, para-choques e pneus para moto off-road de 10 cm. No geral, tem 1,5 m de comprimento e 76 cm de largura. Logo, precisa de um carro com um porta-malas interessante para ser transportada. Apesar do tamanho, pode passar pela maioria das portas.

Andando por aí

A cadeira off-road foi construída com peças de bicicleta, portanto, exige manutenção e reparos como uma bicicleta, mas estes são geralmente simples.

Enquanto a “Not-A-Wheelchair” pode atravessar todo tipo de terreno, tem um pouco de dificuldade com areia ou neve muito mole, como uma bicicleta normal.

Embora seja um veículo para ser usado fora de casa, é silencioso e não impede que as pessoas conversem enquanto caminham em um parque ou uma trilha, por exemplo.

Zack e Cambry já experimentaram o veículo em diversas viagens. Por exemplo, foram duas vezes para o Havaí – infelizmente, se você for pegar um avião, a cadeira off-road precisa ser fretada antes, o que nem sempre é muito barato -, bem como a testaram em montanhas e neve também, com ótimos resultados.

Acessível

De acordo com o casal, existem poucos veículos off-road adaptados e eles são no geral muito caros ou muito lentos. Logo, a criação da “Not-A-Wheelchair” surgiu de um desejo por um meio de locomoção ágil e mais barato, com longo alcance.

“O maior desafio foi o preço. Queríamos criar algo acessível. Encontrar componentes de qualidade e um design simples o mais barato possível demorou bastante tempo”, contou Zack ao Bored Panda. “Mas acho que agora temos algo que todos poderão usufruir, a uma fração do custo de outras ‘cadeiras de rodas off-road’ atualmente no mercado”.

O modelo básico, sem suspensão e com uma bateria, custa 3.750 dólares (cerca de R$ 20 mil, no câmbio atual).

Atualmente, existem cerca de 2,7 milhões de usuários de cadeira de rodas somente nos Estados Unidos. Com o envelhecimento da população e o aumento da longevidade, cada vez mais pessoas podem precisar de veículos especiais. Logo, a “The Rig” e toda a inclusão que ela representa são mais do que bem-vindas! [BoredPanda]

Por Natasha Romanzoti