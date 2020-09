Galinhas-d’angola viram arma contra animais peçonhentos

Você sabia que além de limpar o seu quintal de insetos rastejantes perigosos como aranhas e escorpiões, a galinha d´angola também tem um excelente sistema de proteger sua propriedade de cobras.

Essa ave silvestre ganhou as propriedades rurais do Brasil e tem um nome peculiar em cada região do país: tô fraco, guiné, cocá, galinha-do-mato, capota, sakué, pintada, picota.

Ao avistar uma cobra, as galinhas d´angola formam um circulo ao redor dela para impedir seu avanço, e começam a gritar desesperadamente para avisar as pessoas da presença do animal.

A galinha d´angola é originária da África e foi introduzida no Brasil pelos colonizadores portugueses. Propriedade onde tem galinha d´angola pode ter certeza que o quintal é seguro.

Por Michel Teixeira