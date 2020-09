Missão Impossível 7: Diretor anuncia retorno das filmagens após pausa por causa de acidente

Paramount Pictures/Divulgação

Pouco menos de um mês após as filmagens de Missão: Impossível 7 serem paralisadas por causa de um acidente durante uma cena de ação, Christopher McQuarrie compartilhou uma foto do set do filme para anunciar a retomada da produção. A imagem traz uma grande rampa que termina em um abismo, antecipando uma cena de ação emocionante .

Após ter sua estreia adiada, Missão: Impossível 7 agora tem lançamento marcado para 19 de novembro de 2021, e o filme seguinte, Missão: Impossível 8, foi movido para 4 de novembro de 2022.

Tom Cruise, Rebecca Ferguson e Simon Pegg têm retornos confirmados, enquanto Hayley Atwell (Agent Carter) e Pom Klementieff (Guardiões da Galáxia Vol. 2) também já foram anunciadas no elenco.

Christopher McQuarrie dirigirá ambas as continuações. Ele foi o único diretor da história da franquia a retornar para um segundo filme quando assumiu Efeito Fallout. O sexto Missão: Impossível arrecadou US$ 791 milhões no mundo inteiro, e recebeu o prêmio de Melhor Filme de Ação no Critics’ Choice Awards.