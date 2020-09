Villa Francioni recebe o maior prêmio da Tripadvisor

No ano em que completa 15 anos do lançamento dos primeiros vinhos, a Villa Francioni tem mais um grande motivo para comemorar: acabou de receber o prêmio Melhor dos melhores do Travellers’ Choice, a maior homenagem que o Tripadvisor concede.

O Travellers’ Choice é o único prêmio da indústria de turismo baseado em milhões de avaliações e opiniões de viajantes de todo o mundo. É um reconhecimento anual e reflete “o melhor dos melhores” em serviço, qualidade e satisfação do cliente para acomodações, destinos, atrações, restaurantes e experiências. No caso da VF, foram 885 avaliações.

A presidente do Conselho da Villa Francioni Daniela Freitas festejou muito a chegada do prêmio: “Ele vem num momento muito especial. Somos a vinícola pioneira dos vinhos de altitude de Santa Catarina, temos várias premiações para nossos vinhos, como o de melhor Rosé do Brasil conquistado no ano passado, somos a única vinícola de Santa Catarina com visitações diárias e agora conquistamos o Travellers’ Choice”.

Daniela acredita que o prêmio deve aumentar ainda mais a busca dos turistas para conhecer a vinícola e os seus vinhos. “O prêmio é resultado de um trabalho em equipe, que envolve todos os profissionais que atuam aqui: desde quem cuida do vinhedo, passando pelos enólogos e os funcionários da loja. São eles que recebem diariamente os turistas que nos visitam e mostram os nossos produtos”, completou.

Por Paulo Scarduelli