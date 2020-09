Aproveite os últimos dias da promoção de inverno da Don Marques 

A promoção está acabando, e a Don Marques Tricot e Multimarcas tem lindas roupas a sua espera, vale a pena renovar seu guarda-roupas e se vestir com estilo, as peças são exclusivas e de marcas conceituadas no mercado da moda.

A loja tem para sua escolha, blusas de lã, casacos, jaquetas corta vento, jaquetas térmicas, todos os looks com valores especiais. Há também roupas jeans confortáveis que são uma verdadeira tendência.

Nas suas compras com pagamentos à vista ganhe descontos de 10%, 20%, 30% e 50%. A promoção é válida até dia 13 de setembro de 2020.