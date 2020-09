Projeto de pesquisa onde Ovelhas usam fraldas na Serra Catarinense, chama atenção

Fraldas servem para medir o quanto de pasto as ovelhas consomem – Epagri/Divulgação.

Um projeto que chama muito atenção de quem vê as orelhinhas com fraldas, entenda que tem haver com a alimentação dos bichinhos. Ovelhas usando fraldas. Essa imagem prendeu a atenção nas redes sociais e viralizaram, como costuma acontecer na internet. A foto inusitada foi registrada na Estação Experimental da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), em Lages, na Serra catarinense. O registro foi feito no ano passado.

De acordo com o órgão, as ovelhas de fralda fazem parte de uma pesquisa realizada em parceria com o CAV (Centro de Ciências Agroveterinárias) da Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina) e a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).

As fraldas são utilizadas para medir o quanto de pasto as ovelhas consomem, com análise das fezes. Também são colocados microfones na cabeça dos animais e um gravador nas costas, para associar o som da mastigação com a quantidade de alimento ingerido.

O objetivo dessa tecnologia é auxiliar os pecuaristas quanto à altura do pasto para que otimizem a alimentação das ovelhas.

Informações ND