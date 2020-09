Para realizar as obras de manutenção e recuperação na Serra do Rio do Rastro a empresa que executa os serviços precisa fechar a estrada para fazer os trabalhos com segurança.

Por esta razão o trecho da SC -390, na Serra do Rio do Rastro tem horários específicos de abertura para o trafego de veículos.

As placas de alerta foram instaladas na saída da BR-282 sentido SC – 110 Urubici, saída de Lages sentido SC – 114 São Joaquim e saída de São Joaquim sentido SC – 390 Mirante da Serra.