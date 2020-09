Álvaro Garnero é nomeado embaixador do turismo Brasileiro

Foto: Divulgação/Embratur

O turismo em ótimas mãos! A escolha foi anunciada nesta terça-feira (15), pela Embratur. O empresário e apresentador Álvaro Garnero foi nomeado embaixador do turismo brasileiro pelo governo federal .

Depoimento de Álvaro Garnero em sua rede social:

Há quase 15 anos minha vida tem sido de embaixador informal do Turismo do Brasil. Onde quer que eu vá, convido as pessoas para virem para cá conhecerem as belezas inacreditáveis que temos no Brasil. Agora estou gravando uma temporada que vai incentivar o brasileiro a conhecer o próprio país. E hoje a Embratur oficializou o que eu vinha fazendo de coração: virei Embaixador do Turismo do Brasil. A alegria de ver meu trabalho sendo reconhecido se mistura com a ciência da responsabilidade do trabalho que a gente tem pela frente: ajudar na retomada do nosso turismo. Mas trabalhar pelo país mais lindo do mundo não é sacrifício. É sempre uma honra e um prazer.

Sobre Álvaro Garnero

Álvaro Garnero é um empresário brasileiro formado em administração pela San Diego State e com MBA na National University.

Toda sua formação acadêmica foi nos Estados Unidos, onde viveu por 15 anos e tornou-se pai. Quando voltou ao Brasil, Álvaro investiu em hospitalidade: foram inúmeros restaurantes e casas noturnas até chegar ao Café de la Musique, o primeiro dining club do Brasil. A ideia foi um sucesso, outras unidades foram abertas e o dining club evoluiu para um conceito ainda mais moderno: o Beach Club. Hoje são dezenas de Café de la Musique funcionando pelo Brasil, além de festas com o nome do clube nos lugares mais cobiçados do mundo.

Além da hospitalidade, Álvaro Garnero também é um nome respeitadíssimo no entretenimento. Em 2007 começou a apresentar o programa 50 por 1, onde pôde mostrar seu carisma, todo seu conhecimento e sua facilidade em transitar em diversos ambientes, do mais luxuoso ao mais popular, em diferentes países do mundo. O programa, que inicialmente seria um documentário com 50 episódios acabou virando uma referência para o turismo nacional. Hoje o 50 por 1 é exibido como quadro dentro do programa de maior audiência da Rede Record, o Domingo Espetacular, e conta com uma média de 25 milhões de telespectadores semanais, além de ser apresentado em mais de 150 países pela Record Internacional.

Hoje Álvaro Garnero se desdobra em vários papéis: apresenta o 50 por 1, inserido com sucesso como um quadro do Domingo Espetacular, exerce funções estratégicas na BrasilInvest, é sócio da marca Café de la Musique, com inúmeros Beach Clubs no Brasil, e dois hotéis, é também sócio do Café Society, com o compositor Seu Jorge e o empresário Dinho Diniz. Além disso, desde 2016 Álvaro Garnero comanda com José Victor Oliva o Camarote nº 1 no Sambódromo – o camarote mais disputado do Carnaval brasileiro.