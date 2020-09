Porsche Endurance: Sérgio Jimenez reedita dupla com Rodrigo Mello

Jimenez e Mello disputaram a competição de longa duração em 2019 e nesse final de semana voltam a pista para os 300 Km do VeloCittà na primeira prova de 2020

Depois de um longo período competindo fora do país, onde Sérgio Jimenez participou de uma verdadeira “maratona”, com a final do Jaguar I-PACE eTROPHY, em Berlim, e sua estreia no Lamborghini Trofeo, nos Estados Unidos, o piloto volta as competições em solo brasileiro.

Neste final de semana, o piloto participa da primeira etapa de três corridas, que compõem o calendário da Porsche Endurance Series, com os 300 Km do VeloCittà, em Mogi Guaçu (SP), onde Jimenez reeditará a dupla com o campeão da GT3 Cup 2019 Rodrigo Mello, com a mesma formação da temporada passada.Se a formação é a mesma, já não se pode dizer o mesmo do layout do carro, que se transformou no Porsche LEGO ® Technic #29.

O carro baseado no brinquedo favorito das crianças traduz nas pistas a montagem das peças e chama a atenção pela criatividade e interação com o público infantil, que com certeza já tem para quem torcer. Não é de hoje, que o carro da dupla ganha a preferência dos apaixonados por automobilismo.

Ano passado, o Porsche #29, se transformou no “Pink Pig” (porco rosa, em português), usado nas 24 Horas de Le Mans de 1971 e 2018, e foi a sensação da competição, ganhando fãs e lotando as visitações para a foto com o modelo icônico.“É muito bom voltar a competir em ‘casa’! Em 2019, foi a primeira vez que competi com o Rodrigo, já trabalhava de coach dele, mas nunca tínhamos dividido o carro. Fizemos uma boa temporada, com pódio e bons resultados.

Agora para esse ano temos que pensar em objetivos ainda maiores, que é a vitória e a briga pelo título, já bati na trave algumas vezes, venci corridas e quero lutar por essa conquista”, salientou Jimenez, campeão Mundial do Jaguar I-PACE eTROPHY 2019.

Jimenez também salientou o importante apoio dos seus patrocinadores, que diante da pandemia seguiram apoiando o projeto endurance! “Só tenho que agradecer aos meus patrocinadores. Temos uma parceria de três anos, que só se fortalece! Mesmo com toda a situação, que se abateu no mundo da Covid19, estamos juntos! Meu obrigado especial: a Maxon, Autoluks, Piramidal, Capitale Energia e Santa Massa!”, finalizou.Como ver a corrida?

Treinos classificatórios e a prova serão exibidos na íntegra na página da Porsche Cup no Facebook e em seu canal no Youtube.

A prova é exibida também pelo portal motorsport.com. No sábado, a corrida tem transmissão pelos canais Sportv.Cronograma da etapa

Sexta-feira, 18 de setembro

10h35 – 11h05 – Treino livre 1

13h15 – 13h45 – Treino livre 2

15h15 – 15h25 – Quali Grupo A – Carrera Cup

15h40 – 15h50 – Quali Grupo A – GT3 Cup

16h05 – 16h15 – Quali Grupo B – Carrera Cup

16h30 – 16h40 – Quali Grupo B – GT3 CupSábado, 19 de setembro

11h10 – Largada (300 km ou 2h45)

Por Glauce assessora de comunicação