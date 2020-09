O desabrochar da floração da macieira: Assim se inicia uma nova safra de maçã…

Por Rosângela Rodrigues Pasetto

Começa com o desabrochar das gemas através de pequenas explosão invisíveis, onde as mesmas se transformam em botões rosados é num passe de mágica abrem lindas flores que atingem a exuberancia do pomar de macieiras a FLORAÇÃO.

Neste momento tão enigmatico da cultura talvez seja o mais desafiador para nos técnicos, pois temos de fazer com que estas lindas flores se transformem em frutos e de qualidade…

É quase uma alquimia de produtos que são utilizados, bioestimulantes, adubos foliares, reguladores de crescimento, raleantes químicos, fungicidas, inseticidas entre outros.

Olhamos diariamente várias previsões do tempo, pois são através das mesmas que tomamos as decisões e são constante dependendo das condições climáticas, enfim ficamos reféns do clima por várias meses é assim seguimos atentos a todos os fatores envolvidos, passando por várias etapas até chegarmos a tão esperada colheita!

Sendo assim, boa safra a todos técnicos, produtores, colaboradores enfim a todos os envolvidos na cadeia produtiva, onde se inicia no campo e vai até as gôndolas dos supermercados, chegando enfim a mesa dos consumidores!

Um novo ciclo das macieiras iniciando…

Vídeo assistência técnica em pomar de maçã com Rosângela Rodrigues Pasetto- Engenheira agrônoma

A vida sempre se reinventando!

Rosângela Rodrigues Pasetto- Engenheira agrônoma