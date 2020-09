100 dias de geada no Topo da Serra Catarinense

A Serra Catarinense voltou a obter registro de geada durante o amanhecer deste sábado (19) quando os termômetros da Rede de Estações assinalaram a marca de 1.9ºC na Serra Catarinense.

A menor temperatura foi obtida em Bom Jardim da Serra na localidade de Terra do Gelo e em São Joaquim, o Vale do Complexo dos Vinhedos e o Vale do Caminhos da Neve chegou a registrar geada deixando os campos de baixadas recobertos por uma fina camada de gelo.

As mínimas abaixo de 8ºC

1,3 Água Doce*

1,9 B.Jardim*

2,6 Urupema**

3,1 S.Joaquim*

3,8 Urubici**

4,2 Painel/G.Hugen

4,5 L.Régis*

4,6 Fraiburgo*

5,6 Curitibanos/UFSC**

6,5 Ponte Alta do Norte**

6,8 Rio Rufino**

7,4 Caçador**

7,4 Frei Rogério**

7,8 Otacílio Costa**

15,8°C Florianópolis/Tomás Ruas

*Fernando Keiser

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados Compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer