Deixem a molecada trabalhar, disse Bolsonaro

| Foto: Isac Nobrega/PR

Qual sua Opinião? Bolsonaro nesse domingo voltou a defender que criança a partir de 14 anos já pode trabalhar em alguns serviços mais leves e com carga horária reduzida! “ Precisamos estudar, praticar esporte, mas é preciso também aprender trabalhando, praticando.

O trabalho precoce ensina a criança, ajuda no amadurecimento faz uma pessoa mais responsável e competente, prepara para os desafios da vida, aprende a dar valor as coisas que ganha com o próprio suor e valoriza mais tudo que ganhou de seus pais. O trabalho tira a criança do caminho das drogas e da violência. O trabalho precoce ajuda o jovem ser um pessoa no futuro mais humilde e solidário”.