Difusora 106.7 transmite ao vivo série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São Joaquim

A Rádio Difusora de São Joaquim irá transmitir consecutivamente nesta segunda, terça e quarta-feira, a partir das 12h10min uma entrevista com os três candidatos a prefeitos da Capital Nacional da Maçã.

Nesta segunda-feira(28), a entrevista começa com o candidato do MDB Vanor de Bettio, já na terça-feira(29) é a vez do candidato do PDT Joaquim Costa Borges Jr.(Guga) e na quarta-feira(30) a série de entrevistas, com a Rádio Difusora, se encerra com o candidato do PSL Giovani Nunes.

As entrevistas começam a partir das 12h10min tendo o limite de 5 minutos de apresentação para cada candidato, posteriormente os mesmos deverão responder perguntas sorteadas relativas aos seus respectivos planos de governo e propostas para a sociedade tais como saúde, educação, infraestrutura, agricultura e etc. no prazo máximo de 15 minutos.

Você poderá acompanhar essa série de entrevistas no rádio pela Difusora FM através da frequência 106.7 e também através da rede social do São Joaquim Online no Facebook clicando aqui