Vizinhos se unem para cuidar de lavoura em SC após família contrair coronavírus: “Não tem palavras para agradecer”

Daquelas atitudes inspiradoras. “Não tem palavras para agradecer”, disse o produtor rural. Mutirão conseguiu limpar a área de plantação de fumo em poucas horas, enquanto agricultores se recuperavam da doença.

Uma família de Orleans, no Sul de Santa Catarina, foi supreendida por vizinhos e amigos enquanto se recuperava do coronavírus. Um mutirão com 21 pessoas realizou a limpeza da lavoura de fumo, e em poucas horas a área ficou pronta para a nova plantação. Para o agricultor Augustinho Salvalagio, o gesto foi inesquecível.

Muito grato a eles, não tem palavras para agradecer porque uma coisa assim é inesperado. Hoje em dia é tudo diferente, mas eles viram que precisava e vieram – comenta o produtor rural.

Augustinho ficou interndo 12 dias no hospital para tratamento da Covid-19. A esposa Salete Boger Salvalagio e outras quatro pessoas que moram na mesma casa contraíram a doença. Os amigos viram a necessidade de se mobilizar e trouxeram o assunto em um grupo de WhatsApp.

Eu estava impossibilitado de trabalhar, meus vizinhos viram que precisava limpar a lavoura. Minha família, filhos, nora, esposa, todos com essa doença, e eles combinaram em três para vir. No dia, apareceu 21 pessoas aqui – relembra.

Eu acho que essa pandemia veio pra mostrar pra nós e pra todo mundo que, apesar do ser humano ser um homem super dotado de inteligência e de poder, são essas simples atitudes que podem fazer a diferença – disse em entrevista à NSC TV.

Com informações NSC