Projeto Laços de Vida do Colégio Santa Rosa em apoio ao Outubro Rosa

O Colégio Santa Rosa em apoio ao Outubro Rosa está com a iluminação da sua fachada rosa, você já viu?

Mas, o apoio do Colégio vai além da iluminação! Através do Projeto Laços de Vida, o qual teve início em 2016, a instituição presta auxílio à comunidade, tendo o foco em mulheres em tratamento oncológico.

O projeto possui um banco de perucas para empréstimo a quem precisa, além disso, há também a doação de lenços, gorros de lã, próteses mamárias, almofadas pós-cirurgia, gorros, chapéus, luvas, máscaras, chá de camomila e o creme usado na radioterapia (nos casos indicados).

Toda essa corrente do bem conta com a ajuda dos colaboradores e alunos do Colégio, num gesto de espalhar amor e solidariedade para toda comunidade.

Assessoria Santa Rosa de Lima