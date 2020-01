PREVISÃO DO TEMPO PARA OS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2020.

SEXTA-FEIRA

A presença de um sistema de alta pressão (massa de ar seco), favorece tempo bom com predomínio de sol e algumas nuvens do Oeste a Serra, intercalando com momentos de nublado a quase nublado. O padrão de ar frio e úmido proveniente do oceano (circulação marítima) influência a Faixa Leste, Topo da Serra, Nordeste de SC e Centro do estado, mantendo céu nublado com chuva/garoa ocasional ao longo do dia alternando com intervalos de tempo seco (aberturas de sol com nuvens). Nevoeiro isolado no início da manhã.

Temperatura baixa para época do ano com maior aquecimento durante a tarde no Oeste. Diminui acentuadamente de noite no Topo da Serra. . Mínimas entre 6/9°C (região de São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Painel e Urupema no fim da noite). Máximas variando entre 29/32°C na região da região de Itapiranga.

Obs: Mar muito agitado com picos em torno ou acima de 3 a 4 m em alto mar. Nas praias de mar grosso ondas em torno ou acima de 2 m. Condições de ressaca nas praias de mar grosso. Evitar de deixar os barcos na praia na linha da maré mais alta. Risco de maré alta com eventuais transtornos pontuais na orla (alagamentos e ressaca). Evitar navegação de pequenas e médias embarcações.

SÁBADO

Tempo bom com céu claro a sol e nuvens em toda SC. Nevoeiro isolado durante as primeiras horas do dia, mais nos vales e baixadas. Umidade relativa do ar baixa em parte do dia, picos mínimos entre 20/35% do Oeste aos Planaltos.

Temperatura baixa entre a madrugada e amanhecer e em rápida elevação à tarde. Risco de geada bem isolada nos fundos de vales e baixadas no Topo do Serra com temperatura bem baixa ao amanhecer.

Geadas (dias) em 2020/topo da serra/SC

0 Janeiro

0 Fevereiro

0 março

0 abril

0 maio

0 junho

0 julho

0 agosto

0 setembro

0 outubro

0 novembro

0 dezembro

2020; 0 dias e 0 dias com marcas negativas em SC

0 DIAS COM NEVE

Curiosidade; dias com geada, 135 dias /2016, 123 dias/2010 e 120 dias/2017 E 106 dias/2018 (todos os meses com geada).

DADOS DA SERRA E DE SC, 23/1/2020

Extremas de SC registrados ontem. 22/1/2020 e hoje, 23/1/2020.

MÁXIMA, ONTEM; 21,8°C/ 26,4°C EM CRICIÚMA/EPAGRI

MÁXIMA, HOJE; 18,5°C/ 31,6°C EM ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MÍNIMA ONTEM; 8,6°C/ 13,4°C EM B.JARDIM/M.IGREJA/INMET

HOJE; 9,3°C/ 10,8°C EM B.JARDIM/M.IGREJA/INMET

CAPITAL/INMET HOJE; 19,9°C/ 23,8°C

CAPITAL/EPAGRI HOJE; 20,0°C/ 23,2°C

CAPITAL/NORTE DA ILHA/EPAGRI; 19,0°C/ 23,6°C

SANTO ANTÔNIO/CACHOEIRA/PARTICULAR; 19,8°C/ 22,7°C

FLORIANÓPOLIS/CANTO DOS ARAÇÁS/TOMÁS W. RUAS; 20,2°C/ 23,3°C

RATONES/SÍTIO 3 MENINAS; 19,7°C/ 22,9°C

UFSC/RESSACADA; 19,9°C/ 23,4°C

UFSC; 20,0°C/ 23,5°C

MAFRA/EPAGRI; 15,6°C/21,2°C

CHAPECÓ/INMET; 16,8°C/25,0°C

CHAPECÓ/PITER SCHEUER; 17,3°C/26,4°C

S.JOAQUIM/CLIMATERRA; 12,8°C/17,6°C

S.JOAQUIM/A MÍN. MAIS BAIXA; 11,6°C/17,4°C/CRUZEIRO/F.K

EXTREMOS POR REGIÃO/SC DIA 23/1/2020

EXTREMO OESTE E OESTE; 13,2°C ÁGUA DOCE E 31,6°C ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG

MEIO OESTE; 13,1°C TANGARÁ E 27,2°C OURO

CENTRO; 13,9°C S.CRISTÓVÃO DO SUL E 21,6°C BRUNÓPOLIS

PLANALTO SUL/SERRA; 9,3°C B.JARDIM/INMET E 25,2°C CELSO RAMOS

LITORAL SUL; 14,8°C TIMBÉ DO SUL E 26,7 CRICIÚMA/EPAGRI

GRANDE FLORIANÓPOLIS; 19,0°C ÁGUAS MORNAS* E 24,3°C ÁGUAS MORNAS

GRANDE FLORIANÓPOLIS/SERRA; 14,1°C RANCHO QUEIMADO E 23,6°C LEOBERTO LEAL*

LITORAL NORTE; 17,9°C CORUPÁ* E 26,3°C S.JOÃO DO ITAPERIÚ

VALE DO ITAJAÍ; 15,1°C STA TEREZINHA E 25,9°C AGRONÔMICA

PLANALTO NORTE; 14,2°C MATOS COSTA E 23,9°C PORTO UNIÃO

EPAGRI

OBS;

EM 2016; 135 DIAS (RECORDE) COM GEADA NO TOPO DA SERRA (85 DIAS SÓ NO PÁTIO DA CLIMATERRA), 8 DIAS COM NEVE E 7 COM SINCELO. TEVE 68 DIAS COM MÍNIMAS NEGATIVAS NO TOPO DA SERRA E 70 DIAS EM SC. NA CLIMATERRA TIVEMOS 25 DIAS COM MÍNIMA NEGATIVA, RECORDE ERA EM 2013/2000 COM 22 DIAS.

2019 COM 40 DIAS COM MIN. NEGATIVA.

2020 COM – DIAS COM MIN. NEGATIVA.

SÃO JOAQUIM;

NA SEXTA-FEIRA

NASCER DO SOL; 05h: 44

PÔR DO SOL; 19h: 19

