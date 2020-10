IGP de Santa Catarina lança QR Code para consultar autenticidade das carteiras de identidade

O Instituto Geral de Perícias (IGP/SC) disponibiliza para a população a partir desta sexta-feira, 2, uma ferramenta que possibilita consultar a autenticidade das carteiras de identidade por meio da leitura do QR Code. O sistema, desenvolvido em parceria com o Ciasc, vale para os modelos novos de RG, que foram emitidos a partir de 14 de outubro de 2019, que contam com o código.

“As pessoas poderão verificar através deste sistema se o documento é verdadeiro. A ferramenta deve reduzir a quantidade de fraudes que ocorrem para executar alguns trâmites financeiros nos comércios, bancos e outros, quando criminosos apresentam documentos falsos para praticar golpes,” informou o diretor de Identificação do IGP, Fernando Souza.

Como funciona

O procedimento é feito acessando o link validador.igp.sc.gov.br, que levará o cidadão a uma tela solicitando a permissão de uso da câmera do dispositivo eletrônico (computador e/ou smartphones com sistema Android). Após autorizar o uso, o cidadão deve apontar a câmera para o QR Code que fica na parte interna da carteira de identidade. E então aparecerá na tela as mesmas informações constantes na carteira de identidade consultada, confirmando se tratar de um documento autêntico.

“Se o documento for falso aparece na tela uma mensagem de não existente. Importante frisar que não se trata de um RG digital, pois ainda não há respaldo legal para uso da carteira de identidade digital sem a posse do documento físico junto”, esclareceu o diretor.